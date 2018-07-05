Karaoğlanoğlu’nda eski kız arkadaşının evine gizlice giren ve evin damına çıkarak “Seni vurur, öldürürüm” diye tehdit eden Emre Taşğın tutuklandı

Evrim KAMALI

Ayrıldığı kız arkadaşının peşini bırakmayan Emre Taşğın tutuklanarak dün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Mustafa Yanaroğlu, zanlı Emre Taşğın’ın “Mülke Tecavüz”, “Şiddet tehdidi” ve “İthali-e lisan” suçlarından tutuklandığını anlattı. Polis memuru Mustafa Yanaroğlu, zanlının önceki gece eski kız arkadaşı A.Ç.’nin Karaoğlanoğlun’da bulunan evine 21.00 sıralarında gizlice girdiğini ve yine 4 Temmuz tarihinde saat 00.25 raddelerinde eski kız arkadaşının evinin damına çıkarak “Seni vurur, öldürürüm” diyerek şiddet tehdidinde bulunduğunu söyledi. Zanlının A.Ç’nin şikayeti üzerine 30 Haziran tarihinde polise çağrılarak benzer suç işlediği gerekçesi ile dava okunduğunu ifade eden Yanaroğlu, zanlının 2015 yılında adaya giriş yaptığını ve öğrenci kaydı olduğuna değindi. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden Yanaroğlu, zanlının yargılanıncaya kadar uygun bir teminata bağlanması talebinde bulundu.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlının davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak, 3 bin TL nakdi, KKTC vatandaşı 1 kişinin imza edeceği 50 bin TL kefalet ve 50 bin TL şahsi teminat yatırıp serbest bırakılmasına karar verdi.