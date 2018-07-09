Sahte Fransız, Kamerunlu çıktı

Kamerun uyruklu kişi, Ercan Havaalanı’ndan başkasının adına düzenlenmiş sahte pasaport ile çıkış yapmak isterken yakalandı

Evrim KAMALI

Ercan Havaalanı’ndan başkasının adına düzenlenmiş sahte pasaport ile çıkış yapmak isterken yakalanan zanlı Fazel Dany Hermane tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Yücel Kuşçuoğlu olayla ilgili bulguları aktardı. Kuşcuoğlu huzurda bulunan zanlı Fazel Dany Hermane’nin 6 Temmuz tarihinde başkası adına düzenlenmiş Fransa pasaportu ile KKTC' den çıkış yapıp TC'ye gittiğini söyledi. Polis zanlının TC polisi tarafından pasaportun sahte olduğunun anlaşılması üzerine 7 Temmuz tarihinde ülkemize geri gönderildiğini ve tutuklandığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini ve zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Vedia B. Barkın zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.