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Rum Lokmacı’dan giriş yaparken uyuşturucuyla yakalandı

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Rum Constantinos Loizos Koursoumba Cumartesi gece saat 23.00 sıralarında, Lefkoşa’da Lokmacı Kara Kapısı’ndan KKTC'ye giriş yapmak istediği sırada üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 4 gram ağırlığında çeşitli türde uyuşturucuyla yakalandı

Rum Lokmacı’dan giriş yaparken uyuşturucuyla yakalandı
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(Kamalı Haber)

KKTC’ye Lokmacı Sınır Kapısından tasarrufundaki uyuşturucu madde ile girmeye çalışırken yakalanan zanlı Constantinos Loizos Koursoumba tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz olayla ilgili bulguları aktardı. Ramiz huzurda bulunan zanlı Constantinos Loizos Koursoumba’nın17 Ağustos 2019 tarihinde, saat 23.00 sıralarında,  Lefkoşa’da Lokmacı Kara Kapısı’ndan KKTC'ye giriş yapmak istediği sırada üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri ve yaklaşık 2 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını söyledi. Polis zanlının çantasında ise içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet öğütücü bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis zanlının gönüllü ifade verip suçunu itiraf ettiğini söz konusu ifadenin teyit ve tekzip edileceğini ayrıca konu maddeleri tasarruf edip ithal etme amacının ne olduğunu araştırılacağını belirterek tahkikat maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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