Postayla gelen paketten “extacy” hap çıktı

Mağusa Posta Şubesi’ne gelen ve içerisinde 208 adet hap bulunan paketi almaya gelen paket sahibi Ayten Saralı ve arkadaşı Abdalla Mohamed Omar Khalil ise Posta Dairesinde suçüstü narkotik ekipleri tarafından tutuklandı

Gamze PİR BAYKUR

Yurt dışından gelen paket içerisinde 208 adet Extacy türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap çıktı. Mağusa Posta Şubesi’ne gelen ve içerisinde 208 adet hap bulunan paketi almaya gelen paket sahibi Ayten Saralı ve arkadaşı Abdalla Mohamed Omar Khalil ise Posta Dairesinde suçüstü narkotik ekipleri tarafından tutuklandı. Evlerinde yapılan aramada ise 2.5 gr Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde de bulunan zanlı Khalil ile Saralı dün “Kanunsuz uyuşturucu madde ithali”, “Kanunsuz uyuşturucu madde alma” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlarıyla ilgili olarak Mağusa Kaza Mahkemesi’nde nöbetçi yargıç huzuruna çıkarılarak aleyhlerinde 3’er günlük tutukluluk süresi temin edildi. Zanlılar verdikleri gönüllü ifadesinde konu hapların Extacy olduğu yönünde beyanlarda bulunurken, polis daha önceden zanlıların adına yurt dışından paket gelip gelmediğini araştıracak.

POSTA DAİRESİ TARAFINDAN PAKETTE YAPILAN KONTROLDE ORTAYA ÇIKTI…

Meselenin tahkikat memuru Hüseyin Özdesoy, 11 Mayıs tarihinde Mağusa Posta Şubesi’ne zanlı Ayten Saralı adına bir paket geldiğini ve konu paketi zanlı Abdalla Mohamed Omar Khalil ile Ayten Saralı’nın birlikte almaya gittiklerini, Posta Dairesi tarafından paket içerisinde yapılan aramada mavi renk hapların görülmesi üzerine ise Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğüne haber verildiğini belirtti. Ayni gün Narkotik Şube tarafından Posta Şubesine gidilerek konu paket içerisinde yapılan kontrolde 2 adet şeffaf renk naylon içerisinde preslenmiş şekilde 208 adet mavi renk üzerlerinde “R” harfi yazılı Extacy türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan haplar olduğunun tespit edildiğini belirten Özdesoy, zanlıların suçüstü hali gereği tutuklandığını açıkladı. Özdesoy, mesele ile ilgili olarak yine ayni gün zanlıların birlikte kaldığı evde yapılan aramada ise toplam 2,5 gr Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu açıkladı. Zanlıların gönüllü ifade verdiklerini söyleyen Özdesoy, zanlıların ifadelerinde hapların Extacy türü uyuşturucu olduğu, evlerinde bulunan maddelerin ise Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğu yönünde beyanları olduğunu belirtti. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını belirten Özdesoy, Posta Dairesinden henüz daha gerekli ifadelerin temin edilmediğini ve yine Posta Dairesinden zanlılar adına daha önceden paket gelip gelmediği konusunda araştırmaların yapılacağını ifade etti. Özdesoy, yürütülen tahkikatın selameti açısından zanlıların 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Mine Güçlüer, zanlı Abdalla Mohamed Omar Khalil ve Ayten Saralı’nın tahkikat maksatları bakımından 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.