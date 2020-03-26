Polisleri görünce uyuşturucuyu attı

Mağusa’da Mehmet Duman’ın aracında yapılan aramada 5 gram uyuşturucu ele geçirildi

Evrim KAMALI

Mağusa’da polisi görmesi üzerine tasarrufundaki uyuşturucu maddeyi atarken tespit edilen zanlı Mehmet Duman tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Hasan Selvili, zanlı Mehmet Duman’ın Mağusa’da önceki gün saat 13.00 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin kendisine yaklaştığını fark etmesi üzerine tasarrufunda bulunan içerisinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan ucu yanık sarma sigarayı yere attığı esnada tespit edildiğini söyledi. Polis akabinde, bahse konu şahsın aracında yapılan aramada ise yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı. Selvili, soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti. Yargıç Meltem Dündar da, zanlının ilerde davaları görüşülünceye değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.