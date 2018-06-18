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Polisiye Olaylar

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Yeşilyurt'ta yangın... İlaç ve eczacılık yasasına aykırı hareket... Gazimağusa’da kayıp şahıs...

Polisiye Olaylar
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YEŞİLYURT’TAKİ YANGINDA 35 AĞAÇ YANDI


 Yeşilyurt'ta  dere yatağı içerisinde  dün öğle saatlerinde yangın çıktı.

Polis Basın Bülteni’ne göre,İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, dere yatağı içerisindeki otlar ile hemen yanında bulunan Ahmet Özüdoğru’ya  ait bahçe içerisindeki 11 adet zeytin ağacı, 13 adet narenciye ağacı, 11 adet okaliptüs ağacı ve 400 metre uzunluğunda damlama sulama lastiği yanarak hasar gördü.

İLAÇ VE ECZACILIK YASASINA AYKIRI HAREKET 

Lefkoşa’da M.Ö.S’nin. (K-20) kalmakta olduğu ikametgahta polis tarafından yapılan aramada, yeşil reçeteye tabi muhtelif markalarda 55 adet bütün ve 36 tane de ezilmiş hap bulunarak emare alındı.

Mesele ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada olayla bağlantısı olduğu tespit edilen M.S. ‘n in (E-55) Girne’deki ikametgahında yapılan aramada ise yeşil reçeteye tabi 1 adet hap ile 12 adet cinsel gücü artırıcı jel bulunarak emare alındı. Adı geçen şahıslar tutuklandı.

KAYIP ŞAHIS 
  
Bugün 03.00 sıralarında  Gazimağusa’daki kaldığı ikametgahtan ayrılan  Selda Yıldırım’ın 
(K-18) kayıp olduğu bildirildi

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