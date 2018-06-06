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Polisiye Olaylar

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KIBTEK çalışanı yoğun bakımda... Girne’de uyuşturucu... Gazimağusa’da kavga...

Polisiye Olaylar
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ELEKTRİK AKIMINA TEMAS EDEN KIBTEK ÇALIŞANI YOĞUN BAKIMDA

 Güzelyurt’ta dün, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (KIBTEK) ait trafo merkezinde elektrik akımına temas eden Mehmet Dalgıç (E-39) ellerinden yaralandı. Dalgıç, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alındı.

Polis bülteninde “iş kazası” başlığıyla verilen bilgiye göre, Dalgıç, dün Güzelyurt’ta trafo merkezinde yenileme çalışması yaparken elektrik akımına temas ederek ellerinden yaralandı.

UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFUNDAN 5 TUTUKLAMA

Girne’de dün D.S.(E-27) ve I.D.’nin (E-36) kalmakta oldukları pansiyon odasında yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan nargile şekline getirilmiş 2 pet şişe bulundu.

Polis, ileri soruşturmasında, meseleyle bağlantısı olduğunu tespit ettiği N.Y.G.’nin (E-24) kaldığı evde de yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde buldu.

Söz konusu üç kişi yanında meseleyle bağlantısı olduğuna inanılan A.B.M.(E-27) ve V.E.A.(E-22) tutuklandı.

GAZİMAĞUSA’DAKİ KAVGADA BİR KİŞİNİN BURNU KIRILDI

Gazimağusa’da R.Ç.(E-25) ve M.Y.(E-52) arasındaki kavgada M.Y’nin burnu kırıldı.

Dün gece meydana gelen olayın ardından her iki kişi de tutuklandı.

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