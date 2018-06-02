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Polisiye Olaylar

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Mağusa'da uyuşturucu... Karakum'da hırsızlık... Mağusa'da hırsızlık ve mülke tecavüz... Lefkoşa'da 16 yaşında kız kayıp...

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Polisiye Olaylar
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KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU
Gazimağusa’da dün gece H.H.H.’nin (E-34) üzerinde ve aracında polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık üç gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içlerinde uyuşturucu bulunan 4 adet yarım içilmiş sigara bulundu.
Söz konusu şahsı tutuklayan polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.


ÇALIŞTIĞI YERDEN 7 BİN TL’LİK ELEKTRİK KABLOSU ÇALDI
Karakum’da, bir üniversiteye ait inşaat alanından 7 bin 280 TL değerinde elektrik kablosu çalındı.
Hırsızlığı gerçekleştirdiği belirlenen inşaat çalışanı H.B.’yi (E-23) tutuklayan polisin soruşturması devam ediyor.


HIRSIZLIK VE MÜLKE TECAVÜZ 
Gazimağusa’da M.A.(E-22), hurda satışı yapılan bir iş yerinden dün 1 adet taşlama makinesi, 1 adet matkap, 4 set anahtar takımı çalmaktan tutuklandı.
Başlattığı soruşturmada, 9 ve 11 Mayıs tarihlerinde ayni işyerinden çalınan 1 adet elektrikli matkap, 1 adet şarj aleti, 1 adet matkap pilini, 4 adet güvenlik kamerasını, 1 adet taşlama makinesini, 1 adet şarjlı matkap ve 1 adet anahtar setini de aynı şahsın aldığı belirlendi.
Soruşturma sürüyor.


16 YAŞINDAKİ KIZ KAYIP
Lefkoşa’da Nurana Yanbayeva’nın (K-16), ikametgahından dün sabah ayrıldığı ve geri dönmediği açıklandı.
Polisin arama çalışmaları devam ediyor.

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