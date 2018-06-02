Polisiye Olaylar

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU
Gazimağusa’da dün gece H.H.H.’nin (E-34) üzerinde ve aracında polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık üç gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içlerinde uyuşturucu bulunan 4 adet yarım içilmiş sigara bulundu.
Söz konusu şahsı tutuklayan polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
ÇALIŞTIĞI YERDEN 7 BİN TL’LİK ELEKTRİK KABLOSU ÇALDI
Karakum’da, bir üniversiteye ait inşaat alanından 7 bin 280 TL değerinde elektrik kablosu çalındı.
Hırsızlığı gerçekleştirdiği belirlenen inşaat çalışanı H.B.’yi (E-23) tutuklayan polisin soruşturması devam ediyor.
HIRSIZLIK VE MÜLKE TECAVÜZ
Gazimağusa’da M.A.(E-22), hurda satışı yapılan bir iş yerinden dün 1 adet taşlama makinesi, 1 adet matkap, 4 set anahtar takımı çalmaktan tutuklandı.
Başlattığı soruşturmada, 9 ve 11 Mayıs tarihlerinde ayni işyerinden çalınan 1 adet elektrikli matkap, 1 adet şarj aleti, 1 adet matkap pilini, 4 adet güvenlik kamerasını, 1 adet taşlama makinesini, 1 adet şarjlı matkap ve 1 adet anahtar setini de aynı şahsın aldığı belirlendi.
Soruşturma sürüyor.
16 YAŞINDAKİ KIZ KAYIP
Lefkoşa’da Nurana Yanbayeva’nın (K-16), ikametgahından dün sabah ayrıldığı ve geri dönmediği açıklandı.
Polisin arama çalışmaları devam ediyor.
Mağusa'da uyuşturucu... Karakum'da hırsızlık... Mağusa'da hırsızlık ve mülke tecavüz... Lefkoşa'da 16 yaşında kız kayıp...
KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU