Polisiye Olaylar

Ölen akrabasının maaşını bir yıldan uzun süre kullandı... Girne’de dolandırıcılık... Ziyamet'te ani ölüm... Lefkoşa’da ve Girne Yeni Liman Yolu’nda hırsızlık... Ercan'da Para ve Kambiyo Yasasına Aykırı Hareket...

ÖLÜ KİŞİNİN MAAŞININ BİR YILDAN UZUN SÜRE ORTAK HESABA DÜŞMESİNİ SAĞLAYAN BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Ölen akrabasının “malul emekli” maaşının, vefattan sonra da ortak hesaba yatmasını sağlayan “H.K. (E-54)” kimlikli kişi tutuklandı.



Polisten verilen bilgiye göre, zanlı, kullandığı yöntemle, 2016-2018 arasında, zimmetine 377 bin TL geçirdi.



GİRNE’DE DOLANDIRICILIK



Girne’de M.Ç.İ.’nin (E-33), Mart 2018’de kendisini emlakçı olarak tanıtarak, kendisine ait olmayan bir daire karşılığında 70 bin TL para temin etti.



Muammer Karaca Sokak üzerinde bulunan Gonca Sözüdoğru’ya ait daireyle ilgili para temin eden zanlının, benzer suçlardan dolayı poliste tutuklu olduğu kaydedildi.



ZİYAMET SAKİNİ HAVVA KARAAHMET ANİ RAHATSIZLIKLA ÖLDÜ



Ziyamet sakini Havva Karaahmet, dün gece ikametgahında geçirdiği ani bir rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi. Karaahmet 64 yaşında idi.



PARA ÇALDIĞI GEREKÇESİYLE BİR KİŞİ TUTUKLANDI



Lefkoşa’da kalmakta olduğu lojman içerisinde, 8 Mayıs’ta Ansaar Ahmed’e ait çanta içerisinden 4 bin 500 TL nakit parayı aldığı gerekçesiyle A.Ö.(E-23) tutuklandı. Şahsın Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir iş yerinden 1460 TL değerinde bir cep telefonu aldığı tespit edildi.



HIRSIZLIK



Girne Yeni Liman Yolu’nda bulunan Miller Court apartmanının damında bulunan bir uydu anteninin üzerindeki LMB cihazını çaldığı gerekçesiyle M.K. (E-22) tutuklandı.



Hırsızlıktan tutuklanan bir diğer kişi ise, Girne’de Erdener isimli marketten dün aldığı 158 TL tutarındaki muhtelif eşyaların bedelini ödemeden ayrılan R.K. (K-67) oldu.



PARA VE KAMBİYO YASASINA AYKIRI HAREKET



Tasarrufunda 19,250 Stg nakit parayı, yetkili makamlara beyan etmeden Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapmaya çalıştığı gerekçesiyle H.P.(K-37) hakkında yasal işlem başlatıldı.



Yasaya göre 10,000 Euro veya muadili paradan fazla miktarlarla çıkış yapmak için ilgili makamlara bilgi verilmesi gerekiyor.