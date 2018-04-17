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Polisiye Olaylar

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K.K.T.C'ye kanunsuz giriş... Sahtekarlıkla para temini... Muyo'ya otopsi...

Polisiye Olaylar
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KKTC’YE KANUNSUZ GİRİŞ VE ÇIKIŞ YAPAN 13 KİŞİ TUTUKLANDI

KKTC’ye Tatlısu yakınlarından kaçak olarak tekneyle giriş yapıp, yine aynı şekilde Türkiye’ye çıkış yapmaya çalışan Bangladeş uyruklu 13 kişi ve tekne kaptanı tutuklandı.

Polisin açıklamasına göre, grup, kaptan E.K’nin kullanımında bulunan Travila isimli tekneyle 15 Nisan 2018 tarihinde saat 16.00 sıralarında onaylanmış liman olmayan Elexus Oteli’nin 100 metre doğusundaki sahilden KKTC’ye giriş yaptı. Grubun 16 Nisan 2018 tarihinde Türkiye’ye gitmek maksadıyla tekneyle aynı şekilde kanunsuz olarak KKTC’den ayrıldıkları sırada tespit edildiği kaydedildi. 

Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor. 

SAHTEKARLIKLA PARA TEMİNİ EDEN ŞAHIS TUTUKLANDI 

Girne’de A.A.(E-48), kardeşinin kimliğine bürünüp, Ziraat Bankası’ndaki hesabından 540 Sterlin nakit para çalmaktan tutuklandı.

Polisin açıklamasına göre, sözkonusu şahıs, 18-19 Ekim 2017 tarihlerinde meydana gelen olayla ilgili olarak tutuklandı.

MUYO’YA OTOPSİ

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi gördüğü sırada yaşamını yitiren Zimbabwe uyruklu Mgcinimuzi Muyo’nun (E-22) ölüm sebebinin tespiti için yapılan otopside kan ve doku örneği alındı.

Polisin açıklamasına göre, Muyo’nun ölüm sebebi, yapılacak tetkiklerin ardından belirlenecek. Soruşturma devam ediyor

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