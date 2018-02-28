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Polisiye olaylar

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Gazimağusa’da, babasının evini kundakladı... Ercan Havalimanı’nda uyuşturucu... Girne’de kavga... Asayiş ve trafik operasyonu...

Polisiye olaylar
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EVİN TAMİR MASRAFLARINI ÜSTLENMEDİ DİYE BABASININ EVİNİ ATEŞE VERDİ

 Gazimağusa’da, evin tamir masraflarını üstlenmediği gerekçesiyle babasına ait evi kundaklayan kişi tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa’da dün öğle saatlerinde A.M.(K-22), evin tamir masraflarını üstlenmediği gerekçesiyle, 15 Ağustos Bulvarı üzerinde “tepe” diye bilinen mevkide bulunan babasına ait ikametgahı ateşe verdi.

Yangın sonucu ev kısmen hasar görürken,  yangın itfaiye tarafından söndürüldü, söz konusu şahıs tutuklandı.
 

UYUŞTURUCU...2 TUTUKLU


Polis Basın Bülteni’ne göre,  Ercan Havalimanı’ndan  KKTC'ye giriş yapan S.B.’nin (E-41) üzerinde  ve eşyalarında yapılan aramada, yaklaşık 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. S.B tutuklandı

Diğer yandan 25 Şubat’ta Lapta’da ele geçirilen uyuşturucu ile ilgili  yürütülen ileri soruşturtmada,     
olayla bağlantısı olduğuna inanılan A.Y.(E-40) Gazimağusa'da tespit edilerek üzerinde yapılan aramada, yaklaşık yarım gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare  alındı. A.Y. tutuklandı.

VAHİM ZARAR 

Girne’de E.İ. (E-32) ve N.K. (E-50) arkadaşları ile kavga ettiği gerekçesiyle Mustafa Çakmak’ın yumrukla   burnunun kırılmasına sebep oldular.  Adı  geçen iki şahıs tutuklandı.

500 KİLOGRAM  KAÇAK ET ELE GEÇİRİLDİ

Girne’de faaliyet gösteren bir iş yerinde dün  yapılan kontrolde, 500 kilogram kaçak dana eti bulunarak emare alındı.  İşyeri işletmecileri M.K.(E-32) ve M.L.(E-38) hakkında yasal işlem başlatıldı.

ASAYİŞ VE TRAFİK OPERASYONU 

Girne Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasında dün akşam gerçekleştirilen  asayiş ve trafik operasyonunda,  bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler, barlar, kahvehaneler, diskolar ve gece kulüpleri kontrol edildi ve  herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Araçlarda yapılan kontroller sonucu M.İ.(E-36) sorumluluğunda bulunan araçta tecavüzi alet (beyzbol sopası) bulunarak emare alındı. M.İ. tutuklandı

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimlerde 540 araç kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen 119 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi, 6 araç  trafikten men edildi.

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