Polisiye olaylar

Gazimağusa’da, babasının evini kundakladı... Ercan Havalimanı’nda uyuşturucu... Girne’de kavga... Asayiş ve trafik operasyonu...

EVİN TAMİR MASRAFLARINI ÜSTLENMEDİ DİYE BABASININ EVİNİ ATEŞE VERDİ



Gazimağusa’da, evin tamir masraflarını üstlenmediği gerekçesiyle babasına ait evi kundaklayan kişi tutuklandı.



Polisten yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa’da dün öğle saatlerinde A.M.(K-22), evin tamir masraflarını üstlenmediği gerekçesiyle, 15 Ağustos Bulvarı üzerinde “tepe” diye bilinen mevkide bulunan babasına ait ikametgahı ateşe verdi.



Yangın sonucu ev kısmen hasar görürken, yangın itfaiye tarafından söndürüldü, söz konusu şahıs tutuklandı.



UYUŞTURUCU...2 TUTUKLU



Polis Basın Bülteni’ne göre, Ercan Havalimanı’ndan KKTC'ye giriş yapan S.B.’nin (E-41) üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, yaklaşık 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. S.B tutuklandı



Diğer yandan 25 Şubat’ta Lapta’da ele geçirilen uyuşturucu ile ilgili yürütülen ileri soruşturtmada,

olayla bağlantısı olduğuna inanılan A.Y.(E-40) Gazimağusa'da tespit edilerek üzerinde yapılan aramada, yaklaşık yarım gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı. A.Y. tutuklandı.



VAHİM ZARAR



Girne’de E.İ. (E-32) ve N.K. (E-50) arkadaşları ile kavga ettiği gerekçesiyle Mustafa Çakmak’ın yumrukla burnunun kırılmasına sebep oldular. Adı geçen iki şahıs tutuklandı.



500 KİLOGRAM KAÇAK ET ELE GEÇİRİLDİ



Girne’de faaliyet gösteren bir iş yerinde dün yapılan kontrolde, 500 kilogram kaçak dana eti bulunarak emare alındı. İşyeri işletmecileri M.K.(E-32) ve M.L.(E-38) hakkında yasal işlem başlatıldı.



ASAYİŞ VE TRAFİK OPERASYONU



Girne Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasında dün akşam gerçekleştirilen asayiş ve trafik operasyonunda, bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler, barlar, kahvehaneler, diskolar ve gece kulüpleri kontrol edildi ve herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.



Araçlarda yapılan kontroller sonucu M.İ.(E-36) sorumluluğunda bulunan araçta tecavüzi alet (beyzbol sopası) bulunarak emare alındı. M.İ. tutuklandı



Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimlerde 540 araç kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen 119 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi, 6 araç trafikten men edildi.