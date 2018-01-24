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Polisiye olaylar

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Gazimağusa'da otel odasında ölü bulundu... Girne'de uyuşturucu... KKTC'ye izinsiz giriş...

Polisiye olaylar
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OTEL ODASINDA ÖLÜ BULUNDU

Gazimağusa’da dün gece 23.30 sıralarında İran uyruklu Mostafa Rahmatıbozlou (E-83), bulunduğu otel odasında aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis açıklamasında, Rahmatıbozlou’nun Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği kaydedilirken, otopsi sonucunun ileriki günlerde açıklanacağı kaydedildi.

GİRNE’DE UYUŞTURUCU 

Girne’de dün gece 01.00 sıralarında Sedat Simavi Caddesi üzerinde, polis tarafından şüpheli görülen A.M.S.A.E.(E-26), polislerin yanına yaklaştığını görmesi üzerine sigara paketi içinde bulunan yaklaşık yarım gram hintkeneviri türü uyuşturucuyu yere attı. 

Polis açıklamasına göre, bahse konu şahıs tutuklandı ve evinde yapılan aramada yarım gram hintkeneviri bulunarak emare alındı.

KKTC'YE İZİNSİZ GİRİŞ YAPAN İKİ ŞAHIS TUTUKLANDI
 
Suriye uyruklu M.R.(E-45) ve M.M.(E-24)’nin, henüz tespit edilemeyen onaylanmış olmayan bir limandan 21 Ocak’ta tekne ile KKTC’ye kanunsuz giriş yaptıkları tespit edildi.

Polis açıklamasına göre, Gazimağusa’da tespit edilerek tutuklanan şahısların soruşturması sürüyor.

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