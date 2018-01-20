Polisiye olaylar

Lefkoşa’da hırsızlık... Para ve kambiyo yasası’na aykırı hareket… Haspolat’ta iş kazası... Girne’de huzur operasyonu…

LEFKOŞA’DA HIRSIZLIK...

Lefkoşa’da Karanfil Sokak üzerinde bulunan Ertaç Başar’a ait evden dün 2 cep telefonu, şarj cihazları ve bin TL nakit para çalındı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, olayın polise bildirilmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada zanlı olarak görülen 22 yaşındaki M.M (E-22) tutuklandı.





PARA VE KAMBİYO YASASI’NA AYKIRI HAREKET...

Ercan Havaalanı’nda M.S.K (E-46), beraberinde bulundurduğu 10 bin Euro muadili döviz veya Türk Lirası’ndan fazla olan 48 bin ABD Doları ve 10 bin Euro nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden dün KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edilerek, hakkında yasal işlem başlatıldı.





HASPOLAT’TA İŞ KAZASI...

Haspolat Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Hyundai Özok Ltd. isimli işyerinin kaporta bölümünde dün spiral (izmirillo) makinesi ile çalışan Fikret Engin (E-54), spiral taşının sıkışması neticesinde, makinenin elinden kaçmasıyla sol bacak üzerinde (femur bölgesinde) derin kesikler oluşarak ayaklarından ciddi şekilde yaralandı. Engin, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından ortopedi servisinde kontrol altına alındı.



GİRNE’DE HUZUR OPERASYONU...

Girne Polis Müdürlüğü dün, sorumluluk sahası içerisinde asayiş ve trafik operasyonu düzenledi.

Operasyon kapsamında, bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler, barlar, kahvehaneler, diskolar, gece kulüpleri kontrol edilirken, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 40 kişi hakkında yasal işleme gidildi.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu 400 araç kontrol edilerek, suç işlediği tespit edilen 80 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi, bir kişi tutuklandı, 5 araç trafikten men edildi.