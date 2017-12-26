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Polisiye Olaylar

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Dükkan açma ve hırsızlıktan 2 kişi tutuklandı… Vahim zarar… Uyuşturucu madde tasarrufundan iki kişi tutuklandı…

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Polisiye Olaylar
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DÜKKAN AÇMA VE HIRSIZLIKTAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI  
Gazimağusa’da 4 işyeri açıldı, bir işyerinin kapısı kırıldı, olayla alakalı olarak iki kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, dün ve bugün Gazimağuda’da faaliyet gösteren “Com Tur” isimli iş yerinden 60 TL, “İdeal Market”ten 200 TL, “Doku Kitap Evi”nden 1,000 TL, “Gelibolu Market”ten 12 şişe alkollü içki, 130 paket sigara ve 100 TL çalındı, “Hedef Av Pazarı” isimli iş yerinin kapısı kırıldı. Olayla bağlantısı olduğuna inanılan A. E.(E-21) ve M. R. G.(E-17) tutuklandı.

VAHİM ZARAR 
Gazimağusa’da bugün 01:30 sırlarında,  F.J.(E-27),  A.K. (E-20) ve E.A.(E-21), alkollü içki tesiri altında oldukları gerekçesiyle kendilerini restorana almayan Cengiz Çalışır’ı darp etme suçundan tutuklandı. Çalışır’ın olayda burnu kırıldı.

UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFUNDAN İKİ KİŞİ TUTUKLANDI
Taşkınköy’de, K.S.A. (E-27) ve C.P.O.(E-26)’nun kalmakta oldukları ikametgahta dün, “sentetik cannabinoid”  türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 0.5 gram ağırlığında madde bulundu. Adı edilenler tutuklandı.
 

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