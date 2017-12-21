Polisiye Olaylar

Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufundan 6 kişi tutuklandı… Kanunsuz ateşli silah parçası tasarrufu… Kanunsuz Avlanma

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFUNDAN 6 KİŞİ TUTUKLANDI

Topçuköy’de 60 yaşındaki E.O.’nun (E-60) evinde polis tarafından yapılan aramada uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.



Polis açıklamasına göre evde, içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan ucu yanık sigara, yaklaşık 301 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 1 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü bulunarak emare olarak alındı.



Bahse konu şahıs ve arama esnasında evde bulunan B.E. (E-31), V.E. (E-35) ve B.İ. (E-26) tutuklandı.



Soruşturma sürüyor.



Öte yandan Ercan Havaalanı'ndan dün KKTC'ye giriş yapan M.A.(E-33) ve K.K.’ye (E-34) narkotik detektör köpeğinin tepki vermesi sonucu üzerlerinde ve eşyalarında yapılan aramada, M.A.’nın (E-33) tasarrufunda yaklaşık 3 gram ağırlığında, K.K.’nin (E-34) tasarrufunda ise yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.



Bahse konu şahıslar tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.



KANUNSUZ ATEŞLİ SİLAH PARÇASI TASARRUFU



Girne’de Üzümlü Sokak üzerinde dün Z.M.(E-32) ve S.M. (E-27)’nin kalmakta oldukları evin zemin katında bulunan ayakkabılık içerisinde tabanca şarjörü bulunarak emare olarak alınırken, adı edilenler tutuklandı.



KANUNSUZ AVLANMA



Haspolat Sanayi bölgesinde ava kapalı bölge olan arıtma tesisinin kuzey kısmında 17 Aralık’ta Ç.C.G.’nin (E-26) adına kayıtlı av tüfeği ile tesise 200 metre mesafeden fazla yaklaşarak kanunsuz olarak avlandığı tespit edilirken, hakkında yasal işlem başlatıldı.