Polisiye olaylar

KKTC’de izinsiz ikamet eden 11 kişi tutuklandı.

Suçla operasyonel mücadele kapsamında ülke genelinde yapılan denetimler sonucunda KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen 10’u Güzelyurt’ta, 1’i Girne’de olmak üzere toplam 11 kişi tutuklandı.

UYUŞTURUCUDAN 3 TUTUKLAMA

Gazimağusa ve Karaoğlanoğlu’nda üç kişi uyuşturucu madde bulundurmaktan tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Gazimağusa’da dün akşam, Silahlı Kuvvetler Caddesi üzerinde, kullanımında bulunan araç ile trafik kazası yapan C.G.’nin (E-20) üzerinde ve aracında yapılan aramada yaklaşık 4 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 2 adet ucu yanık sarma sigara bulundu.

Bahse konu şahıs ve araçta yolcu olarak bulunan F.D (E-22) tutuklandı.

Karaoğlanoğlu’nda, dün öğle saatlerinde çevre yolu üzerinde kullanımında bulunan araç ile trafik kazası yapan Z.Ö.’nün (E-38) üzerinde ve aracında yapılan aramada yaklaşık 2 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.Z.Ö tutuklandı.

ERCAN’DAN 19 BİN 100 DOLARI ÇIKARMAYA ÇALIŞTI

Ercan Havalimanı’ndan dün öğle saatlerinde 19 Bin 100 ABD doları nakit para çıkarmaya çalışan N.B (E-52) tespit edilerek, hakkında yasal işlem başlatıldı.