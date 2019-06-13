Polisiye Olaylar

Ağırdağ'da ani ölüm... Akdoğan'da uyuşturucu... Lefkoşa'da ev açma ve hırsızlık... Mağusa'da yaralama ve ciddi darp...

AĞIRDAĞ'DA ANİ ÖLÜM Ağırdağ'da sakin Halil İbrahim Sertsöz (E-63) ikametgâhı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Polisten verilen bilgiye göre, Ağırdağ'da sakin Halil İbrahim Sertsöz (E-63), dün saat 17:00 sıralarında ikametgâhı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Sertsöz’e yapılan otopsi sonucu ölüm nedeninin “akciğer kanseri ve siroz hastalığı” sonucu olduğu tespit edildi.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU Dün saat 19:00 sıralarında, Akdoğan’da A.C.(E-51)’nin üzerinde polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. A.C tutuklandı.

EV AÇMA, HIRSIZLIK VE KASTİ HASAR

Dün saat 14:30 sıralarında, Lefkoşa’da Cevat Bey Sokak üzerinde bulunan Ahmet Yıldırım’a ait ikametgahın mutfak penceresinin korkulukları kırılarak hasara uğratıldıktan sonra içeriye girildiği ve 3000 TL değerinde 12 şişe şampanya çalındığı belirlendi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen R.Ç.(E-24) tutuklandı.

HIRSIZLIK

Dün saat 20:30 sıralarında, Ortaköy’de faaliyet gösteren Lemar isimli market içerisinde, G.A.(K-21) ve G.Y.(E-23)’nin market içerisinden almış oldukları toplam 519.60 TL tutarındaki 4 şişe alkollü içkiyi ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çalıkları tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

YARALAMA VE CİDDİ DARP

Dün saat 03:30 sıralarında, Gazimağusa’da, B.D. (E-21) kalmakta olduğu yurt odası içerisinde alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı E.Ş.(E-22)’nin kendisini darp etmesi üzerine B.D. masa üzerinde bulunan bıçak ile E.Ş’yi sol elinden hafif şekilde yaraladı.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.