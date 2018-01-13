Polisiye Haberler

Girne’de bir kişinin hem aracında hem de Lapta’daki evinde tabanca ve mermi bulundu… Ercan’da, Lefkoşa’da ve Girne’de uyuşturucudan 5 tutuklu… Lefkoşa’da 23 kg gümrüksüz nargile tütünü bulunduran 3 gence 5 bin tl para cezası

GİRNE’DE BİR KİŞİNİN HEM ARACINDA HEM DE LAPTA’DAKİ EVİNDE TABANCA VE MERMİ BULUNDU

Girne’de bir arabada ve Lapta’da bir evde tabanca ve mermi bulundu; iki kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, dün saat 11.00’de Girne’de H.K.’nin (E-31) aracında yapılan aramada 9 mm’lik bir tabanca, Lapta’daki evinde yapılan aramada ise 7.65 mm’lik bir tabanca ile 3 tane 7.65 mm çapında canlı olduğuna inanılan mermi ele geçirildi.

H.K. yanında, ele geçirilen tabanca ve mermilerle ilgisi olduğuna inanılan Y.E. M.(E-33) tutuklandı ve haklarında soruşturma başlatıldı.



ERCAN’DA, LEFKOŞA’DA VE GİRNE’DE UYUŞTURUCU… 5 TUTUKLU

Ercan Havalimanı’ndaki bir yolcu üzerinde, Lefkoşa Arasta’da bir kişinin üzerinde ve Girne’de iki kişinin kaldığı evde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Polis bültenine göre dün saat 13.45’te Ercan Havalimanı’ndan ülkeye giren C.M.(E-33) üzerinde, narkotik dedektör köpeğinin tepki vermesi üzerine arama yapıldı ve hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 1 gram ağırlığında madde bulundu. Zanlı tutuklandı.

Lefkoşa’da dün gece yarısı Arasta Sokak’ta yürüyen G.B.’nin (E-21) hareketlerinden şüphelenilmesi üzerine arama yapan polis, 65 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde buldu. G.B. tutuklandı.

Polis Girne’de dün sabah R.J.R.A.T. (E-25) ve O. A. M.A.M’nin (E-20) birlikte kaldığı evde yaptığı aramada da hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 25 gram 550 miligram ağırlığında madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ele geçirdi.

Zanlılar yanında uyuşturucu maddeyle bağlantısı olan 20 yaşındaki M. A. D. A. de tutulandı.



LEFKOŞA’DA 23 KG GÜMRÜKSÜZ NARGİLE TÜTÜNÜ… 3 GENCE 5 BİN TL PARA CEZASI

Lefkoşa’da polisin dün yaptığı operasyonda 3 gencin tasarrufunda gümrüksüz 23 kilo nargile tütünü buldu.

Ele geçirilen nargile tütünleri de Gümrük Dairesi’ne teslim edilirken O.Ö.(E-21), Ş.Ö.(E-22) ve T. S.’ye (E-20) Gümrük Dairesi tarafından 5 bin TL para cezası kesildi ve polis tarafından da haklarında yasal işlem başlatıldı.