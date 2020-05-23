Polisiye Haberler

DENİZDE BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİREN 26 YAŞINDAKİ ŞAHIS HAYATINI KAYBETTİ

Girne’de Kervansaray bölgesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 26 yaşındaki Junıor Ndawele Yanga hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün 15.30 sıralarında denize giren ve denizin aşırı dalgalı olması sebebiyle boğulma tehlikesi geçirerek, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yanga, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

AVTEPE’DE SAKİN 70 YAŞINDAKİ CEFAR ŞANLI EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Avtepe’de sakin 70 yaşındaki Cefar Şanlı (E) ikametgahı içerisinde ölü olarak bulundu.

Dün 16.30 sıralarında meydana gelen olayda, mnüteveffanın cesedi üzerinde yapılan dış muayenesinde darp veya cebir izine rastlanmadı. Şanlı’nın ölüm sebebi yapılacak otopsisinin ardından belirlenecek.

MİCHAEL DAVİD LİRES’İN KALP VE SOLUNUM YETMEZLİĞİ SONUCU ÖLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

Öte yandan 19 Mayıs tarihinde, Girne’de kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbanoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Michael David Lires’in(E-72) kalp ve solunum yetmezliği sonucu öldüğü tespit edildi.

GÖNYELİ’DE BİSİKLET HIRSIZLIĞI



Gönyeli’de 19 Mayıs tarihinde bir ikametgahın bahçesinden bisiklet çalmak suçundan dolayı poliste tutuklu bulunan İ.T.(E-18) ve S.K.’nin(E-16) ileri sorgulamasında 12-14 Mayıs tarihleri arasında, Gönyeli’de Abdullah Akbaş'a ait ikametgâhtan ve Mesut Suat Uğurelli’ye ait ikametgahtan iki bisiklet daha çaldıkları tespit edildi.

KURUDERE’DE İZİNSİZ ATEŞ YAKAN BİR KİŞİ HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Kurudere'de, Z.G.(K-33) ikametgahının avlusu içerisindeki çöpleri temizlemek amacıyla yetkili makamdan izinsiz olarak ateş yaktı.

Dün saat 10.00 sıralarında meydana gelen olay sonrası, ateşin kontrolden çıkıp otlara sıçraması sebebiyle avlu içerisinde bulunan 2 nar, 1 erik ve 2 zeytin ağacı kısmen yanarak zarar gördü.

Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

KÖPRÜLÜ-İNCİRLİ VE SERHATKÖY’DE YANGIN

Öte yandan dün saat 12.00 sıralarında, Köprülü-İncirli anayolunun 2’nci km’leri arasında henüz tespit edilmeyen sebepten dolayı meydana gelen yangın sonucu Hasan Haydaroğulları’naait 3 dönüm biçilmemiş arpa yanarak zarar gördü.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Serhatköy’de dün saat 16.00 sıralarında, eski mezarlık bölgesinde rüzgarın etkisiyle elektrik tellerinin bir birlerine temas etmesiyle çıkan kıvılcım neticesinde başlayan yangın sonucu ise Beliz Dağcan’a ait 30 rulo balya, RamadanDağcan’a ait bir plastik su deposu ile Zeki İşlek’e ait on beş metre uzunluğundaki sulama hortumu yanarak hasar gördü.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olaylar hakkındaki polis soruşturmaları devam ediyor.