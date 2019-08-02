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Polisiye Haberler

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Polisiye Haberler
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ÇAKIROĞLU VE TARIQ’A OTOPSİ YAPILDI

 Esentepe’de çarşamba günü yaşamını yitiren Ercan Çakıroğlu’na  (E-52) dün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan otopside ölüm sebebinin tespiti için kan doku örnekleri alınırken, kesin ölüm sebebinin yapılacak tetkiklerin ardından belirleneceği bildirildi.

Beylerbeyi’nde Çarşamba günü Rüzgarlı Bayır Sokak üzerinde bulunan bir inşaata beton dökümü yapıldığı sırada kalıp plakaların yıkılması sonucu yaşamını yitiren Hassan Tarıq’ın (E-28) dün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsisinde ise ölüm sebebinin “göçük altında kalma, çimento aspirasyonu ve göğüs-karın basısı” sonucu olduğu tespit edildi.

GÜNEŞKÖY’DE ALKOLLÜ KİŞİ ARABA CAMI KIRDI, DARP ETTİ

Güneşköy’de  bugün M.Y. (E-36) alkollü içki tesiri altında olduğu sırada kendisini tanımadığı gerekçesi ile Mert Bolay’a ait aracın ön camını eli ile kırdıktan sonra, Bolay’ın boynunu sıkarak darp etti.

M.Y. hakkında yasal işlem başlatıldı.

SUÇLA OPERASYONEL MÜCADELE DENETİMLERİNDE İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

Suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında Gazimağusa’da dün ve bugün gerçekleştirilen denetimler sonucu, KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen, iki kişi tutuklandı.

 
 

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