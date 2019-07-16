Polisiye Haberler

KKTC’DE İZİNSİZ İKAMET EDEN 22 KİŞİ TUTUKLANDI

Lefkoşa, 16 Temmuz 19 (T.A.K): Suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında dün akşam (15 – 16 Temmuz tarihleri arasında ) KKTC genelinde yapılan denetimler sonucu, KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 22 kişi tutuklandı.

Polis açıklamasında Lefkoşa’da 2, Gazimağusa’da 4, Girne’de 15 Güzelyurt’ta ise 1 kişinin tutuklandığını belirtildi.

DENİZDE ÖLÜ BULUNAN YABANCI UYRUKLU KADININ ÖLÜM NEDENİ “KAFA TRAVMASI, BEYİN KANAMASI VE SUDA BOĞULMA”

Lapta’da Balıkçı Barınağının mendirek bölgesinde 13 Temmuz’da denizde ölü bulunan Rus uyruklu Kamila Druzhina (K-78)’nın bugün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde otopsisi gerçekleştirildi.

Polis açıklamasına göre, Druzhina’nın ölüm sebebinin “Kafa travması, beyin kanaması ve suda boğulma” olduğunun tespit edildiği açıklandı.

GİRNE’DE FUHUŞTAN BİR TUTUKLU

Girne’de bir kişi, üç kadını fuhuşa teşvik bu yolla edip para kazanmaktan tutuklandı.

Polis bültenine göre, A.S.’nin (E-29) bu yıl içinde değişik tarihlerde, 3 kadını farklı kişilerle cinsi münasebette bulunmaya teşvik edip, fuhuş yoluyla para kazandığı tespit edildi.