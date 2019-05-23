Polisiye haberler

GİRNE'DE BİR DÜKKANA ATEŞ AÇILDI.. 2 KİŞİ TUTUKLANDI
Girne Beylerbeyi'nde bir iş yerine ateş açıldı. Herhangi bir yaralanma veya can kaybının olmadığı saldırıyla ilgili 2 kişi tutuklandı.
Polisin açıklamasına göre, saat 03.00 sıralarında Nergisli Sokak üzerinde faaliyet gösteren TPS Araç Takip Sistemleri isimli iş yerine kimliği meçhul şahıslar tarafından 6 ateş edildi. İş yerine ait vitrin camları kırılarak zarar gördü.
Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen geniş çaplı soruşturmada meseleyle ilgili şüpheli görülen 2 kişi tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.
ANİDEN RAHATSIZLANAN 56 YAŞINDAKİ ALİ TEMİZEL HAYATINI KAYBETTİ
Lapta’da dün aniden rahatsızlanan 56 yaşındaki Ali Temizel, yaşamını yitirdi.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre Temizel’e bugün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan otopside ölüm sebebinin “kalp krizi” olduğu tespit edildi.
GÜZELYURT’TA TRAFİK KAZASI… BİR KİŞİ AĞIR YARALANDI
Öte yandan dün Güzelyurt’ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.
Saat 13.00 sıralarındaki kaza, Kathleen Jones’un (K-72) kullandığı KRP 207 plakalı salon aracın Güzelyurt-Lefke ana yolu kavşağında durmadan dikkatsizce Güzelyurt-Lefkoşa ana yoluna giriş yaparak, Hüseyin Doğan’ın yönetimindeki RD 368 plakalı kamyonun önünü tıkaması sonucu meydana geldi.
Kazada yaralanan RD 368 plakalı araç sürücüsü Hüseyin Doğan ve KRP 207 plakalı araç sürücüsü Kathleen Jones kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerini müteakip taburcu olurlarken, KRP 207 plakalı aracın yolcusu Norma Jeanette Watson (K-79) ağır yaralandı.
Watson, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde kaburga kırığı ile akciğer yırtılması teşhisi ile kalp damar cerrahi yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.
Kaza sonrası sürücülerden Jones (K-72) tutuklandı.