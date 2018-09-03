Polisiye Haberler

Trafikte son bir haftada 396 sürücü rapor edildi... Trafik kazalarında son bir haftada 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı... İskele’de evinde uyuşturucu yetiştiren kişi tutuklandı... Erdinç Aksoylu, yemek yediği sırada rahatsızlanarak yaşamını yitirdi... Kanunsuz avlanan dört kişi hakkında yasal işlem yapıldı

KANUNSUZ AVLANAN DÖRT KİŞİ HAKKINDA YASAL İŞLEM YAPILDI

Polis, dün kanunsuz avlanan dört kişi hakkında yasal işlem yaptı. Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamada, KKTC genelinde dün yapılan rutin avcı kontrolleri neticesinde, A.Ö.(E-60)’nün ava kapalı bölgede, İ.Ö.(E-37) ve V.S.(E-35)’nin geçerli avlanma ruhsatı olmaksızın, M.A.(E-22)’nın ise geçerli av döneminde avlanabileceği belirtilen cinsler dışında av hayvanı olan bir adet ova tavşanını vurmak suretiyle kanunsuz avlandıklarının tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

TRAFİKTE SON BİR HAFTADA 396 SÜRÜCÜ RAPOR EDİLDİ

Polisin trafikte son bir hafta yaptığı kontrollerde 396 kişi trafik suçu işlemekten rapor edildi. Polis açıklamasına göre, aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin 90’ı süratli, 2’si tehlikeli, 13’ü dikkatsiz, 24’ü seyrüsefer ruhsatsız, 12’si sürüş ehliyetsiz, 11’i muayenesiz, 16’sı sigortasız, 9’u alkollü, 6’sı “A” yol kullanma izinsiz, 2’si “B” özel işletme izinsiz araç kullanmaktan ceza aldı. Sürücülerin 77’si seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 29’u trafik levha ve işaretlerine uymamak, 4’ü trafik ışıklarına uymamak, 2’si tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak, 3’ü koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak, 2’si taksimetre bulundurmamak ve 94’ü diğer trafik suçlarından rapor edildi.

TRAFİK KAZALARINDA SON BİR HAFTADA 2 KİŞİ ÖLDÜ, 20 KİŞİ YARALANDI

KKTC’de son bir haftada meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı. Polisin açıklamasına göre, 27 Ağustos- 2 Eylül tarihleri arasında 61 trafik kazası meydana geldi. 13’ü Lefkoşa’da, 19’u Gazimağusa’da, 21’i Girne’de, 5’i Güzelyurt’ta ve 3’ü İskele’de olan kazalar toplam 273 bin TL’lik hasara neden oldu. Aynı devrede yapılan trafik kontrollerinde 396 trafik suçu tespit edildi.

İSKELE’DE EVİNDE UYUŞTURUCU YETİŞTİREN KİŞİ TUTUKLANDI

İskele'de, evinde uyuşturucu yetiştiren 60 yaşındaki bir kişi tutuklandı. Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, D.I.D.C.R.’nin (E-60) evinde dün polis tarafından yapılan aramada, saksı içinde ekili hintkeneviri türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam dört kök bitki bulunarak emare olarak alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

ERDİNÇ AKSOYLU, YEMEK YEDİĞİ SIRADA RAHATSIZLANARAK YAŞAMINI YİTİRDİ

Karaoğlanoğlu’nda bir otelde kalmakta olan Erdinç Aksoylu (E-42), restoran içerisinde yemek yediği sırada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamada, dün saat 12.00 sıralarında yaşanan olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.