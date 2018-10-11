Pakistanlı zanlı her yerde aranıyor

İskele’de ormanlık alanda, 30.09.2018 tarihinde Hasan Işık ÖZGÖÇMEN’in öldürülmesi olayı ile ilgili olarak, zanlı Pakistan Uyruklu MUHAMMAD SALMAN isimli şahıs aranmaktadır. Söz konusu şahsı görenlerin en yakın polis merkezine haber vermesi önemle rica olunur.
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