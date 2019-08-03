Owoyalr cinayeti, Akhimemona’ya kaldı

Nijeryalı Obasanje Adeola Owoyalr'ın öldürmesi olayı ile ilgili yürütülen soruşturmada tutuklanan zanlı Cristian Osemudiamen Akhimemona yargılanmak üzere cezaevine gönderilirken diğer üç zanlı serbest kaldı

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da 1 Temmuz tarihinden itibaren kayıp olduğu bildirilen ve 8 Temmuz Pazartesi günü Okullar yolu, Şht. Ruso Ortaokulu’nun yanındaki toprak alanda cesedine ulaşılan 33 yaşındaki Nijerya uyruklu Obasanje Adeola Owoyalr'ın öldürmesi olayı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, tutuklanan zanlı Cristian Osemudiamen Akhimemona yargılanmak üzere cezaevine gönderildi. Olayla ilgili tutuklanan EusteseIsesele, Oba Francis, Jonhattan Osukomudu, Achazie Emeka’da suçla bağlantısı görülmediğinden serbest kaldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis Müfettiş Muavini Feyyaz İneci, Obasanje Adeola Owoyalr’ın 1 Temmuz’da arkadaşları tarafından kayıp olduğu ihbarı geldiğini ve cesedi bulunduğu 8 Temmuz tarihine kadar arandığını belirtti.İneci, Lefkoşa’da okullar yolu bölgesinde toprak alanda bulunan ObasanjeAdeolaOwoyalr’ın cesedine kendine ait olan ML 918 plakalı Toyota marka aracın bagajında battaniyeye sarılı şekilde bulunduğunu aktardı. Owoyalr’ın kesici ve delici alet ile öldürüldüğünü belirten İneci, zanlının taammüden adam öldürme ve adam öldürme suçundan bağı olduğuna dair yeterli şahadet olduğunu mahkemeye aktardı. Zanlının 2017 yılından beri kaçak olduğunu belirten İneci, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Zanlının avukatı, müvekkilinin olayla bağı olmadığından serbest kalmasını talep etti ve zanlıyı tanık olarak dinletti. Zanlı Cristian Osemudiamen Akhimemona, olayla bağı olmadığını ileri sürdü. Öldürülen kişiyi tanımadığını ve öldürüldüğü odada kalan ev arkadaşının adını bilmediğini iddia etti. Akhimemona, adını bilmediği üç aylık ev arkadaşının Nijerya’ya kaçtığını anlattı.

Savcı Fırat Kızıltunçlar, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, zanlının üç ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.