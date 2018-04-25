Otobüsün girdiği evin sahibi isyan etti

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen otobüs kazasında mağdur olan ev sahibi Tuncay Altan Yalçın ve bölge sakinleri bugün kaza yerinde eylem gerçekleştirdiler.

Kazadan kıl payı kurtulan ev sahibi Yalçın, yaşadığı korku dolu anları anlattı. Kaza yapan otobüs şöförü ve ailesiyle anlaştığını söyleyen Yalçın kazada kimsenin can kaybına uğramamasından dolayı sevindiğini ifade etti. Çember etrafına kamera konulmasını ve polisin caydırıcı ceza kesmesini isteyen ev sahibi yetkililerin bir daha bu üzücü kazaların yaşanmaması için önlem almasını istedi.

Aysan Çakır(Kız Kardeş)

Bariyer yapılıp önlem alınmasını istedi.Çünkü biz burada yazın oturduğumuz zaman korku yaşıyoruz dedi.

Halil Şahin

Bize kendimizi ifade etme şansı verdiğiniz içim teşekkür ederiz. Böyle bir olaya duyarsız kalmak çok yanlış olurdu. Burada ne kadar mağdur gözüken Altan abimizse aslında bu şans bizim ailemiz ve çocuğumuza da olabilirdi. Otobüsün buraya gelene kadar ne kadar yıkım ve tahribat yaptığını görebiliyoruz. Buradaki durumu biz düzeltemeyebiliriz belki ama buraya güvenli bir bariyer yapıldığında kendimizi daha çok güvende hissedebileceğimizi düşünüyoruz. Buradan tüm yetkililere sesleniyoruz buraya gereken güvenliği lütfen sağlasın dedi.

Ali Yalçın (Yeğen)

Sürat tutkunu gençlerimiz trafiğin yoğun olmadığı saatlerde, burada sabaha kadar drift yapıyorlar bir çoğu da kaza geçirdi. Bu drift olayı trafiktede çok büyük tehlike yaratıyor. Onun için bu çemberin giriş ve çıkışlarına kamera takılması gerekir. Ne kadar hatalı bir çember yapıldığını devlet yetkilileri görsün lütfen. Bundan sonra doğacak olumsuz sonuçlardan bütün yetkililer birinci derece sorumludur.

Bölge sakinleri buradaki denetimin arttırılmasını ve çemberin yetkililer tarafından incelenip gerekli düzenlemelerin yapılmasını temenni ediyor. (MHA)