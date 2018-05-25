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Önce kendi kendini bıçakladı, sonra terastan atladı

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Girne'de bir apartman dairesinde bıçakla önce boğaz ve karın bölgesinden kendi kendini yaralayan Kırgızistanlı Sadyrbek Alymbekov, daha sonra apartmanın terasına çıkarak 13 metre yükseklikten aşağıya atlayıp yaşamına son vermek istedi. Ağır yaralanan genç yoğun bakımda

Önce kendi kendini bıçakladı, sonra terastan atladı
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Girne'de dün sabah saatlerinde kaldığı apartmanın üst katından atlayarak intihara kalkışan Kırgızistan uyruklu genç ağır yaralandı.

Konuyla ilgili olarak polisten verilen ilk bilgide, dün saat 10:45 sıralarında Girne'de Rix Abaras Sitesi içerisinde, Kırgızistan uyruklu 27 yaşındaki Sadyrbek Alymbekov, ilk tespitlere göre kalmakta olduğu apartmanın üst katından düşmek suretiyle ağır şekilde yaralandı.

Ancak olayla ilgili gerçek polisin geniş çaplı araştırması sonucunda bölgedeki kameraları da incelemesiyle ortaya çıktı.

Polisin verdiği bilgiye göre, saat 10:30 sıralarında, Girne'de Rix Abarask sitesinde sakin Kırgızistan uyruklu Sadyrbek Alymbekov, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı önce kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde bıçak ile boğaz ve karın bölgesinden kendi kendini yaralayıp daha sonra da apartmanın terasına çıkarak 12.60 metre yükseklikten aşağıya atlamak suretiyle intihara teşebbüs etti.

Olayda ağır yaralanan Sadrybek Alymbekov kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne yapılan ameliyat sonrası yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığı bildirildi.

İntihara kalkışan Kırgızın ameliyatına giren Üroloji Uzmanı Op. Dr. Erol Uçaner, Devlet Hastanesi’nde bıçaklanıp boğazı kesilen ve yüksekten atılan genci hayatta tutabilme savaşı verdiklerini söyleyerek sosyal medya hesabından fotoğraf paylaştı.

Üroloji Uzmanı Op. Dr. Uçaner sosyal medya hesabından ameliyat anının görüntülerini paylaşarak şu sözlere yer verdi; “Tam bir dehşet! ANESTEZİ – KBB-GENEL CERRAHİ-ÜROLOJİ servislerinin uğraşı bıçaklanıp,boğazı kesilen ve yüksekten atılan genci hayatta tutabilme savası,umarım herşeye değer ve hayata tutunur.”

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