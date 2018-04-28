Ölümlü kazada sürücüye üç gün tutukluluk

İskele-Ercan anayolunda önceki gece meydana gelen ve Hasan Maraşlı’nın ölümü ile sonuçlanan trafik kazasında tutuklanan Atıf Sunar mahkemeye çıkarıldı

Gamze PİR BAYKUR

İskele- Ercan Anayolunda önceki gece meydana gelen ve Hasan Maraşlı’nın ölümü ile sonuçlanan trafik kazası ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Atıf Sunar dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Mahkeme huzuruna çıkarılan zanlı Sunar aleyhine 3 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Meselenin tahkikat subayı Müfettiş Muavini Ertaç Erkan, 26 Nisan tarihinde İskele-Ercan Anayolu Serdarlı-Geçitkale arasında, Ercan’dan İskele’ye doğru JZ 139 plakalı araç ile seyreden zanlı Atıf Sunar’ın, yolun sağa meyilli viraj kısmına geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçtiğini ve o esnada karşı istikametten gelmekte olan Hasan Maraşlı’nın kullanımındaki EF 528 plakalı araç ile yüzyüze çarpıştığını açıkladı. Kaza neticesinde EF 528 plakalı araç sürücüsü Hasan Maraşlı’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirten Ercan, JZ 139 plakalı araçta yolcu olarak bulunan İbrahim Çevik ve Eyüp Yegin’in ise yaralanarak hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını belirten Ercan, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı Atıf Sunar’ın tahkikat maksatları bakımından 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.