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Öğrenciyi kaçırıp tehditle borç senedi imzalattılar

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Lefkoşa’da üniversite öğrencisi Ulaş Özge’yi, araç ile üniversiteden alarak Taşkent’te dağlık alana götürüp beraberindeki iki kişiyle tehdit ederek toplam 50 bin Euro’luk iki borç senedi imzalatan Medet Gürkan tutuklandı

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Öğrenciyi kaçırıp tehditle borç senedi imzalattılar
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Evrim KAMALI

Lefkoşa’da üniversite öğrencisi olan Ulaş Özge’yi kaçıran Medet Gürkan, tehditle toplamda 50 bin Euro’luk borç senedi imzalattığı iddiasıyla tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak olguları aktaran polis memuru Şükrü Ömürlü, zanlı Medet Gürkan’ın 9 Ocak’ta, saat 10.15 raddelerinde, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Haspolat'da, kullanımında bulunan 07 FSR 82 plakalı araç ile konu okulda öğrenci olan Ulaş Özge ile kampüs içerisinde buluşup, beraberinde bulunan Burak Demir ve Arfur Rahman Sajjadur Rahman ile birlikte, Ulaş Özge'nin araca binmesini sağladıktan sonra, Taşkent köyünün kuzeyinde bulunan dağlık alana doğru götürerek, konu şahsı alıkoyup, 15.1.2019 tarihli iki adet Yunus Emre isimli soy ismi tespit edilemeyen bir şahsa ödemesi gereken her birine 25.000 Euro'luk borç senedi imzalattığını mahkemeye aktardı. Ömürlü,  ayni tarihte zanlı Medet Gürkan’ın tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Ömürlü, zanlının gönüllü ifade vererek, şikayetçiyi dağa götürdüğünü, borcu için konuşacağını itiraf ettiğini ancak borç senedi imzalattığını kabul etmediğini anlattı. Mesele ile ilgili olarak tahkikatın yeni başladığını ve halen aranmakta olan üç kişi olduğuna değinen Ömürlü, zanlının verdiği gönüllü ifadesinin teyit ve tekzibinin yapılabilmesi içi zanlının bir gün sure ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının bir gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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