Narkotikten Girne’de şafak operasyonu

Narkotik ekiplerinin, Girne’de önceki akşam başlattığı uyuşturucu operasyonu, sabaha kadar sürdü. Operasyonlarda üç yabancı uyruklu öğrenci tutuklandı, toplam 35 gram uyuşturucu ele geçirildi

Evrim KAMALI

Alınan bir ihbarı değerlendiren narkotik ekipleri, Girne’de önceki akşam başlattığı uyuşturucu operasyonunu dün sabah saatlerinde sonlandırdı. Operasyon sonucunda ülkede üniversite öğrenimi gören 3 yabancı uyruklu zanlı tutuklanırken, 35 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ele geçirildi. Dün Girne’de mahkemeye çıkarılan zanlılar aleyhine tahkikat amaçlı birer günlük tutukluluk emri alındı.

Girne Kaza Mahkemesi Ceza Davaları Yargıcı Mesut Mesutğlu’nun huzurunda görüşülen duruşmada Başsavcılık adına Savcı Mustafa Atakara, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis çavuşu Mehmet Bayram’ı tanık olarak dinletti.

Zanlılar, Emughedi Victor İmiete, Jeremiah Oluwatison Folorunso ve Israel Nes Akwa’nın “Sentetik Cannabinoid Türü Kanunsuz Uyuşturucu Madde Alma, Verme ve Tasarruf” suçlarından methaldar olduklarını belirten polis çavuşu Mehmet Bayram, önceki gün saat 19.00 sıralarında alınan bir ihbarı değerlendiren narkotik ekibinin, zanlı Emughedi Victor İmiete’nin ikametgahına operasyon düzenlendiğini ifade etti.

Zanlının ikametgahında yapılan aramada 36 ayrı paket içerisinde 10 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini ifade etti. Bayram, gönüllü ifade veren zanlı Emughedi Victor İmiete’nin söz konusu uyuşturucu maddeyi 20 Ocak tarihinde zanlı Jeremiah Oluwatison Folorunso’dan 15 gram olarak satın aldığını itiraf etmesi üzerine, zanlı Jeremiah’ın da ikametgahında tespit edilerek tutuklandığını dile getirdi.

Polis çavuşu Mehmet Bayram,mahkemede verdiği ifadede, zanlı Jeremiah Oluwatison Folorunso’nun ikametgahında yapılan aramada kanunsuz herhangi birşeye rastlanmadığını belirtirken, gönüllü ifade veren zanlının, 20 Ocak tarihinde zanlı Emughedi Victor İmiete’ye 15 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde sattığına yönelik itirafta bulunduğunu vurguladı. Bayram, ayrıca zanlı Jeremiah Oluwatison Folorunso’nun verdiği gönüllü ifadede tanımadığı bir şahıstan 50 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde satın aldığını, bir kısmını kendisinin tükettiğini bir kısmını ise sattığını söylediğini belirtti.

Soruşturma memuru Bayram, ilerleyen saatlerde devam eden soruşturmada, olayla bağlantısı olduğuna inanılan zanlı Israel Nes Akwa’nın Girne’de tespit edilerek söz konusu şahsın ikametgahına operasyon düzenlediklerini kaydetti. Zanlının ikametgahında yapılan aramada, 25 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini söyleyen Bayram, her üç zanlının da gönüllü ifade vererek suçlarını kabul ettiklerini ifade etti.

Polis çavuşu Mehmet Bayram, zanlılar aleyhine başlatılan soruşturmanın halen devam ettiğini, önceki gün akşam saatlerinde başlayan operasyonun dün sabah saat 5’e kadar devam ettiğini, zanlı Jeremiah Oluwatison Folorunso’nun uyuşturucu maddeyi kimden temin ettiğine dair ciddi bir soruşturma başlatıldığını ifade ederek, tüm zanlıların birer gün tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, tahkikatın salimen yürütülmesine olanak sağlamak amacıyla zanlıların 1 gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.