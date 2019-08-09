Narkotikten büyük operasyon

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik ekiplerinin Gazimağusa’da başlattığı İskele ve Girne’de devam eden uyuşturucu operasyonunda büyük miktarda uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde hazırlanmasında kullanılan hassas terazi ile uyuşturucu içeren yüzlerce sigara ele geçirilirken üçü erkek üçü kadın 6 kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Gazimağusa'da 20 yaşındaki M.M.J.’nin kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulundu. Meseleyle ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada olayla bağlantısı görülen 22 yaşındaki A.M.’nin İskele’de kalmakta olduğu ikametgahta 8.8.2019 tarihinde yapılan aramada; içerilerinde toplam 3.5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 5 adet sigara ile yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi bulunarak emare olarak alındı.

Mesele ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada Girne’de 23 yaşındaki kadın S.S.L., 62 yaşındaki kadın F.B. ve 54 yaşındaki G.K.’nin kalmakta oldukları ikametgahta yapılan aramada ise yaklaşık 11 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 48 adet çay poşeti içerisinde toplam 144 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 193 adet sigara içerisinde (her bir sigara içersinde 1 gr) toplam 193 gr hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 7 adet sakız ile bir adet hassas terazi bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar ile olayla bağlantısı olduğu görülen 20 yaşındaki P.M.M. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmekte.