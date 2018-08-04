Mullaoğlu evrak sahtelemeden yeniden mahkemede

Evrak sahteleme meselesi ile ilgili aleyhinde soruşturma başlatılan ancak dönemin Polis Adli Şube Amiri olan Ali Savaş Altan’ın direktifiyle dosyası sahte ifadelerle kapatılan Çağın Mullaoğlu yeniden mahkemeye çıkarıldı

Evrak sahteleme meselesi ile ilgili aleyhinde soruşturma başlatılan ancak dönemin Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde Adli Şube Amiri olan Ali Savaş Altan’ın direktifi doğrultusunda sahte ifadelerle kapatıldığı gerekçesi ile zanlı Çağın Mullaoğlu dün dosyanın yeniden gündeme getirilmesi için mahkemeye çıkarılarak teminata bağlandı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mustafa Mahan olayla ilgili bulguları aktardı.

Mahan huzurda bulunan zanlı Çağın Mullaoğlu’nun aleyhinde başlatılan “Evrak sahteleme” dosyasının, dönemin Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde Adli Şube Amiri olan Ali Savaş Altan’ın direktifi doğrultusunda ‘sahte ifadelerle kapatıldığını mahkemeye aktardı. Mahan zanlı Mullaoğlu aleyhindeki, dosyanın yeniden gündeme getirilmesi için zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücut etmesi ve KKTC vatandaşı bir kefilin 40 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Öte yandan Çağan Mullaoğlu’nun ismi yakın geçmişte de gündeme gelmişti.

Mullaoğlu, Ali Savaş Altan’la birlikte muhacerete giderek ülkemize ön izinsiz giriş yapan bir Ukraynalı kadına vize uzatması yapmıştı.