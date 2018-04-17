Motosiklet sürücüsünün kolu kırıldı

Alsancak- Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde dün meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi hafif yaralandı.
Kaza, Çıkarma Plajı yakınlarında saat 15:30’da meydana geldi.
39 yaşındaki Mustafa Bolsüren, yönetimindeki HL 546 plakalı salon araçla Milli Park’a döneceği esnada arkasından gelen 18 yaşındaki Deniz Delibaş yönetimindeki JC 210 plakalı motosikletin geçeceği esnada arkadan gelenin geçişini engellemesi sonucu sağ arka köşesiyle motosiklete çarptı.
Çarpma sonucu yaralanan Deniz Delibaş, Girne Akçiçek Hastanesi’ne kaldırılarak, Acil Servis’te müşahede altına alındı.
Delibaş’a yapılan ilk muayenesinde sol kolunun kırık olduğu, hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi.