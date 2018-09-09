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Motosiklet kazasında 2 ağır yaralı

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Motosiklet kazasında 2 ağır yaralı
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Gazimağusa-Karpaz Anayolu’nda bu sabah meydana gelen motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı. Kazada motosiklet sürücüsü Mehmet Kaptan Debreli (E-41) ve refakatindeki Defne Çilem Debreli (K-14) ağır yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre kaza; saat 09.10 sıralarında, Beyarmudu’nda sakin Mehmet Kaptan Debreli’nin; yönetimindeki PZ 020 plakalı 1000 cc Yamaha marka motosikletle Gazimağusa’dan Karpaz’a doğru seyrederken, dikkatsizliği ve ihmalkarlığı sonucu Mücahitler Çemberi’ni dönmeye çalıştığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkması ve motorun ön kısmının 1.40 cm derinliğindeki köprü ayağına vurması ile meydana geldi.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Mehmet Kaptan Debreli, önce Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne ardından Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Daha sonra kaburgalarında kırık, akciğerde kanama ve şuur bulanıklığı teşhisi ile Yakın Doğu Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakım servisinde kontrol altına alındı.
Defne Çilem Debreli ise, omuriliğinde meydana gelen kırık nedeniyle Gazimağusa Devlet Hastanesi Nöroloji Servisi’nde kontrol altına alındı.
Polis, Mehmet Kaptan Debreli ve Defne Çilem Debreli’nin kaza sırasında kasklarının takılı olduğunu, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.
 

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