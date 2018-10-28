Motosiklet ile çöp kamyonu çarpıştı

Karaoğlanoğlu’nda dün sabahın ilk saatlerinde çöp kamyonu ile motosiklet çarpıştı... Çarpışma sonucunda motosiklet sürücüsü Aziz Kara ağır yaralanırken, çöp kamyonu sürücüsü Dirvana Onaç tutuklandı

Karaoğlanoğlu’nda dün sabah saat 03.00 sıralarında çöp kamyonu ile motosikletin çarpışması sonucunda bir kişi ağır yaralandı.

Polis’ten kaza ile ilgili yapılan açıklama şöyle:

“27.10.2018 tarihinde, 03:00 sıralarında, Karaoğlanoğlu’nda Acı Yonca sokak üzerinde güney istikametine doğru seyreden Alsancak’ta sakin Dirvana Onaç’ın (E-57) yönetimindeki NP 269 plakalı çöp kamyonla dikkatsizce anayol konumunda bulunan Karaoğlanoğlu caddesine giriş yapması sonucu o esnada cadde üzerinde batı istikametine doğru seyreden Aziz Kara (E-27) yönetimindeki KK 682 plakalı motosiklet sürücüsünün dikkatsizce yolun sağına geçmesi sonucu motosikletin gidiş istikametine göre yolun sağ şeridi içerisinde çarpışmışlardır. Kaza sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Aziz Kara, Lefkoşa devlet hastanesine kaldırılarak acil serviste görmüş olduğu ilk yardım tedavisine müteakip Yakın Doğu Üniversitesi hastanesine kaldırılarak yoğun bakım servisinde kontrol altına alındı. NP 269 plakalı çöp kamyonu sürücüsü Dirvana Onaç tutuklanmış olup tahkikat devam ediyor.”