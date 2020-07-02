Mobilya evi az daha küle dönüyordu

Lefkoşa'daki Ay Mobilya isimli iş yerinde meydana gelen yangın büyümeden kontrol altına alınırken, bölgede paniğe neden oldu.

Polisten verilen bilgiye göre, bugün saat 11:30 sıralarında Lefkoşa'da Sht Ecvet Yusuf Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Ay Mobilya isimli iş yerinde henüz tespit edilemeyen sebepden dolayı çıkan yangın sonucu, elektrik tesisatı, elektrik panosu, muhtelif marangoz aletleri ve ahşap malzemeler yanarak zarar gördü.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam eder.