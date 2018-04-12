Mısır ehliyeti ile araç kullanıyordu

Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda ambulans ile kiralık aracın çarpıştığı kazada, 19 yaşındaki kiralık araç sürücüsünün, Mısır sürüş ehliyeti ile araç kullandığı ve aracın sigortasının kendisini kapsamadığı ortaya çıktı

Kıbrıs Türk Ofis, Banka, Sigorta ve Ticaret Çalışanları Sendikası (BASS), Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda, Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans ile kiralık bir aracın çarpıştığı kazayla, bazı “yasal eksiklikler” ve “ihmallerin” ortaya çıktığına dikkat çekti.

BASS Genel Sekreteri Ali Yeltekin yaptığı yazılı açıklamada, Sendikanın üyesi olan ambulans şoförünün tüm yasal sorumluluklarını yerine getirmesine karşın kiralık arabanın kullanıcısı olan 19 yaşındaki Mısırlı şahsın, Mısır sürüş ehliyeti ile kullandığı kiralık aracın sigortasının kendisini kapsamadığını ifade etti.

Konunun Sendikanın hukuk müşavirine havale edildiğini belirten Yeltekin, açıklamada, konuyla ilgili devlet yetkililerini de göreve çağırdı.

Hatırlanacağı üzere Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda 8 Nisan Pazartesi sabahı

meydana gelen trafik kazasında, Güzelyurt Sağlık Ocağı’na ait ambulansta bulunan üç sağlık görevlisi ölümden dönmüştü.

Kaza, saat 05.30’da Lefkoşa-Güzelyurt anayolunun 32 ve 33’üncü kilometreleri arasında meydana gelmişti. Güzelyurt istikametine doğru çift şeritli yolun sol şeridi içerisinde seyreden 19 yaşındaki Omar Elshargawy’in yönetimindeki MU 022 Z plakalı Hyundai marka salon araç, gerisini kontrol etmeden dikkatsiz bir şekilde yolun sol şeridine geçmeye çalışmış ve o esnada önünde aynı yönde seyreden, 54 yaşındaki Mahmut Hamdi yönetimindeki RHA 3997 plakalı ambulansa çarpışmıştı.

Çarpmanın etkisi ile savrulan her iki araç yolu ikiye ayıran beton oto korkuluklara ön kısmı ile çarpıp durmuştu.

Kaza sonucu 4 kişi yaralanmıştı.

Kaza sonucu yaralanan MU 022 Z plakalı aracın sürücüsü Omar Elshargawy kaldırılmış olduğu Cengiz Topel Hastanesi’nin Acil Servisinde, RHA 3997 plakalı ambulans şoförü Mahmut Hamdi ve aynı araçta yolcu olarak bulunan hemşireler 50 yaşındaki Cengiz Elyeli ve 35 yaşındaki Ayfer İnik Taşçı (K-35) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde görmüş oldukları ilk yardım tedavilerine müteakip müşahede altına alınmıştı.