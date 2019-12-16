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Meyhanede eşinin burnunu kırdı

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Yenikent’teki adresinde eşi B.M’yi eve geç geldiği gerekçesiyle göğsünden itip, ciddi şekilde darp eden, daha sonra gittikleri bir meyhanede sağ eliyle eşine yumruk atıp, burun kemiğinin kırılmasına neden olan Okan Mertdağ tutuklandı

Meyhanede eşinin burnunu kırdı

(Kamalı Haber)

Lefkoşa'da eşi eve geç geldi diye ciddi şekilde darp eden zanlı Okan Mertdağ tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Murat Plevne, olguları aktardı. Polis, zanlı Okan Mertdağ’ın 14.12.2019 tarihinde saat 18.00’de Yenikent’teki adresinde eşi B.M’yi eve geç geldiği gerekçesiyle göğsünden itip, ciddi şekilde darp ettiğini söyledi. Polis, ayni gün 21.30’da Meclis-i Meyhane isimli işyerinde zanlı Okan Mertdağ’ın sağ eliyle eşine yumruk atıp, burun kemiğinin kırılmasına neden olduğunu belirtti. Polis, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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