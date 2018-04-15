Merit Lefkoşa yasta

Merit Lefkoşa Hotel yasa boğuldu. Otel çalışanlarından Hikmet Ersoy’un bugün akşam saatlerinde aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetmesi otelde şok etkisi yarattı.

Polisten verilen bilgiye göre, saat 17:50 sıralarında, Lefkoşa’da sakin 38 yaşındaki Hikmet Ersoy , Hamitkoy'de bulunan paintball oyun alanı içerisinde bulunduğu sırada aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen saat 19:10'da kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Hikmet Ersoy'un ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Soruşturma devam etmektedir.