Memurlar, Ağustos’u çalışmadan geçiriyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı özel sektör çalışanı vatandaşlarımız, bu yıl Ağustos ayının tam bir memur ayı olduğunu dile getirerek görüşlerini bizlerle paylaştılar.

Memurların Ağustos ayını adeta çalışmadan geçireceğini ifade eden vatandaşlarımız, “1 Ağustos resmi tatildi. Bayram tatili ve 30 Ağustos Zafer bayramı tatili ve hafta sonu tatilleriyle birlikte ayın büyük kısmını çalışmadan geçirmiş olacak memurların bazıları izinlerini bu aya denk getirerek adeta Ağustos ayını çalışmadan geçirmiş olacaklar” diye konuştular.

Ülkenin ekonomik olarak zor günlerden geçtiği bugünlerde pazartesinin idari tatil verilmesinin yanlış olduğunu savunan vatandaşlarımız, zaten bu ayın bol tatilli bir ay olduğunu bunun için idari tatil vermenin çok yanlış bir uygulama olduğunu sözlerine eklediler.