Mehmetçik yasa boğuldu

Polis, Mehmetçik'te sakin Emir Hüseyin Mirka’nın, (E-72), bugün 00:30-08:15 saatleri arasında, Mehmetçik'te faaliyet gösteren Çelebi Garden isimli otelin havuzuna düşerek, muhtemelen boğulmak suretiyle yaşamını yitirdiğini bildirdi.
Mirka’nın kesin ölüm sebebinin tespitinin bugün yapılacak otopsinin ardından belirleneceğini kaydeden polis, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti.
Polis, Mehmetçik'te sakin Emir Hüseyin Mirka’nın, (E-72), bugün 00:30-08:15 saatleri arasında, Mehmetçik'te faaliyet gösteren Çelebi Garden isimli otelin havuzuna düşerek, muhtemelen boğulmak suretiyle yaşamını yitirdiğini bildirdi.