Mersin Limanı’ndan Mağusa Limanı’na yük gemisi ile gelen bir TIR’ın mazot deposu içinde 6 gün önce yola çıkan iki Suriyeli göçmen bulundu. Havasızlıktan fenalık geçiren göçmenlerden biri 15 gün önce yine TIR dorsesine saklanarak Mağusa Limanı’na gelmişti

Gamze PİR BAYKUR

Mersin Limanı’ndan Mağusa Limanı’na dün sabah bir yük gemisi ile gelen bir TIR aracın mazot deposunda umuda yolculuk eden Suriye uyruklu 2 kaçak göçmen yakalandı. Elde edilen bilgilere göre daha iyi bir yaşam için umut yolculuğuna çıkan Suriyeli kaçak göçmenler yaklaşık 6 gün önce konu TIR aracın mazot deposuna insan tacirleri tarafından gizlendi. Dün sabah ise Mağusa Limanı’na gelen ve gümrük işlemleri için bekleyen TIR’ın mazot deposunda havasızlıktan fenalık geçiren kaçak göçmenler, depoya vurup ses çıkarmaları üzerine tespit edildi.

HAVASIZLIKTAN ÖLÜYORLARDI

Boş bir mazot deposu içerisinde umut yolculuğuna çıkan kaçak göçmenler yine ölümle burun buruna geldi. Havasızlıktan dolayı fenalık geçiren kaçak göçmenler saklandıkları depodan çıkarılarak Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kısa süreli tedavinin ardından ise hastaneden taburcu edilen kaçak göçmenler Mağusa Liman Karakolu’na götürülerek sorgulandı.

15 GÜN ÖNCE YİNE GELMİŞTİ

Mazot deposuna saklanarak KKTC’ye girmeye çalışan kaçak göçmenlerden bir tanesi 15 gün önce yine bir TIR dorsesine saklanarak Mağusa Limanı’na gelmişti. 30 Aralık 2018 tarihinde 20 kişi ile birlikte gelen kaçak göçmen yine saklandığı TIR dorsesinde havasız kalmış ve fenalık geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. Konu kaçak göçmen Türkiye’ye geri gönderilmeyi beklerken “Yine geleceğim” demişti. Mazot deposuna gizlenerek Mağusa Limanı’na gelen 2 kaçak göçmenin Türkiye’ye gönderilmesi bekleniyor.