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Maraş’ı fotoğraflayan Rus çifte tutuklama

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KKTC’ye gezmeye gelen Rus uyruklu karı koca, Kapalı Maraş’ta çekim yaptıkları gerekçesiyle tutuklandı. Mahkemeye çıkarılan çift, “Çektiğimiz yerin yasak olduğunu bilmiyorduk” dedi

Maraş’ı fotoğraflayan Rus çifte tutuklama
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Evrim KAMALI

Güney Kıbrıs’ta yaşayan ve KKTC’ye gezmeye gelen Rus uyruklu Ruslan Kalevenko ile eşi Elvira Kalevenko Kapalı Maraş’ta çekim yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınarak dün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Mağusa Adli Şube’de görevli polis memuru, Rus uyruklu karı koca zanlının 23 Temmuz tarihinde yasal bir şekilde ülkeye giriş yaptıktan sonra Mağusa’da bulunan ve birinci derecede askeri yasak bölge olan Kapalı Maraş’ta hem cep telefonu hem fotoğraf makinesi hem de dron ile fotoğraf ve video çektiklerini söyledi. Zanlıların aynı gün askerler tarafından tespit edilerek tutuklandığını, ellerindeki tüm cihazların emare olarak alındığını kaydeden polis,  fotoğraf makinesi, cep telefonları ve dron içindeki görüntülerin inceleneceğini söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme zanlılar hakkında 2 gün tutukluluk emri verirken söz alan Ruslan Kalevanko; “Gezmek için geldik. Güney Kıbrıs’ta kalıyoruz. Doğum günüm olduğu için tatile geldik. Çektiğimiz yerin yasak olduğunu bilmiyorduk. Ayrıca sadece ben çektim eşim çekmedi” dedi.

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