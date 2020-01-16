Mağusa’da uyuşturucu operasyonu

Mağusa’da 1 kilo hintkeneviri ve 6 gram kokain türü uyuşturucu ele geçirildi, iki kişi tutuklandı

Mağusa’da 44 yaşındaki isminin baş harfleri M.F ve Suriye uyruklu Q.A olan kişi, tasarruflarında 1 kilo 100 gr ağırlığında Hint keneviri ve 6 gram kokain türü uyuşturucu madde ile yakalandı.

Zanlılar dün Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında ikişer gün tutukluluk emri temin edildi.

Mahkemede hazır bulunan polis memuru Gökhan Yıldırım olgularla ilgili yemin altında şahadet verdi. Yıldırım şahadetinde 14.1.20 tarihinde saat 23.00 raddelerinde Gazimağusa’da Karakeşliler bölgesinde askeri yasak bölge içerisinde sınıra yakın bir yolda yürümekte olan zanlı M.F’nin tespit edildiğini ve 10 metre yakınında bir çanta içerisinde şüpheli maddeler olduğunun görülmesi üzerine olaydan polisin haberdar edildiğini belirtti.

Alınan bilgi üzerine olay mahalline gidilerek yapılan kontrolde bahse konu çanta içerisinde yeşil poşet içerisinde yaklaşık 1 kilo 100 gr ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve ayni yerde küçük şeffaf poşet içerisinde kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan 6 gr ağırlığında madde bulunarak emare alındığına değinen Yıldırım zanlının tutuklandığını belirtti.

M.F’nin mesele ile ilgili gönüllü bir ifade verdiğini belirten Yıldırım, ifadesinde akşam saatlerinde zanlı M.F’nin zanlı Q.A ile telefonda görüştüğünü ve ondan kokain türü uyuşturucu madde istediğini ve gramı 500 TL’ye anlaştıkları yönünde ifade verdiğini aktardı.

Anlaşmaları üzerine M.F’nin Q.A’nın kullanımındaki araçla konu bölgeye birlikte gittiklerine değinen Yıldırım, Q.A’nın M.F’yi olay mahallinin uzağında bir yere bıraktığını geri dönmemesi üzerine de zanlı M.F’nin çantanın bulunduğu bölgeye yaya olarak gittiğini ve çantadaki uyuşturucu maddelerle bir ilgisi olmadığı yönünde ifade verdiğini belirtti.

M.F’nin vermiş olduğu ifade doğrultusunda Q.A’nın Gazimağusa’ da tespit edildiğine değinen Yıldırım, Q.A’nın kullanımındaki kiralık araçta yaptıkları aramada sol ön koltuk altında paspas üzerinde bir miktar Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde kırıntısı bulunarak emare alındığını ve Q.A’nın tutuklandığını belirtti. Zanlıların ikametgâhlarında henüz arama yapılamadığını belirten Yıldırım, emarelerin de gerekli inceleme ve analiz için Lefkoşa’ ya gönderileceğini belirterek zanlılar aleyhine ikişer gün tutukluluk emri verilmesini talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlıların ikişer gün tutuklu kalmaları yönünde emir verdi.



