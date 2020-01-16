Mağusa Kaleiçi'nde yangın paniği

Mağusa Kaleiçi bölgesinde boş durumda olan bir binanın damında başlayan yangın bölgede korkulu anların yaşanmasına neden oldu.Bu bölgede yan yana olan binalar nedeniyle bölgedeki halkın panik olmasına neden olan yangın kısa sürede söndürüldü.

Mağusa Kaleiçi bölgesinde Mehmetali Görmüş Sokak’ta boş durumda olan ve bazı bar malzemelerinin bulunduğu evin damına atılan eski şilte ve benzeri molozların yandaki evin bacasından atılan kıvılcımlaların tutuşturması sonucunda az önce meydana gelen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda büyümeden kontrol altına alındı.

Bölge sakinleri burada bulunan yurt tarzı kaçak bir işletmenin gerek üçüncü ülke vatandaşlarına gerekse bazı öğrencilere ucuza kiraladığı odalardan bu evin üzerine atılan şilte ve molozların tutuşması neticesinde yangın meydana geldiğini iddia ettiler.

(Fotoğraflar: Şevket Öznur)