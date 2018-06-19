Mağusa'da ünlü cafe kundaklandı

Mağusa'da yeni güne kundaklama haberi ile uyandı. İsmet İnönü Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren David People isimli iş yeri bu sabah saat 04.00 raddelerinde içeriye yanıcı madde dökülüp ateşe verilmek suretiyle kundaklandı. Kundaklama sonucu çıkan yangın büyümeden söndürülürken polis kundaklama ile ilgili soruşturma başlattı.