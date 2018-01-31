Mağusa'da korkunç cinayet

DAÜ’de öğrenim gören Nijeryalı 28 yaşındaki Kennedy Taomwabwa Dede, Mağusa'da 8 kişi tarafından kaçırıldı ve Çanakkale Göleti’ne götürülerek burada ciddi şekilde darp edilerek öldürüldü. Cinayetin ardından üç kişi tutuklandı, beş kişi ise aranıyor

Gamze Pir BAYKUR

Mağusa'da Çanakkale Göleti’nde dün saat 17:00 raddelerinde bir erkek cesedi bulundu. Bölgede yürüyüş yapan vatandaşlar tarafından çıplak şekilde bulunan siyahi erkek cesedinin DAÜ’de öğrenci olduğu öğrenilen Nijerya uyruklu 28 yaşındaki Kennedy Taomwabwa Dede olduğu tespit edildi. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine olay yerine gelen çok sayıda polis bölgede geniş çaplı incelemede bulundu. Dede’nin ölümüyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan polis, Dede’nin cinayete kurban gittiğini tespit etti.

DÖVEREK ÖLDÜRDÜLER

Elde edilen bilgilere göre göl kenarında vücudunun yarısı suda yarısı ise kıyıda ve çıplak vaziyette bulunan Kennedy Taomwabwa Dede’nin vücudunda darp izine rastlandı.

Ölü bulunan Dede’nin ev arkadaşı olduğu iddia edilen bir kişi ise polis eşliğinde olay yerine gelerek Dede’yi teşhis etti.

Araştırmayı derinleştiren polis, Kennedy Taomwabwa Dede’nin önceki gün 8 kişi tarafından darp edilerek araçla kaçırıldığını ve Çanakkale Göletine götürüldüğünü tespit etti.

8 kişi tarafından Çanakkale Göletine götürülen Dede, burada ciddi şekilde darp edilerek öldürüldü.

Polis yürüttüğü ileri tahkikatta mesele ile ilgili olarak 18 yaşındaki isminin baş harfleri O.K , 22 yaşındaki isminin baş harfler Z.K ve 16 yaşındaki isminin baş harfler B.Ç’yi tutukladı. 5 zanlı ise aranıyor.

Tutuklanan zanlıların bugün “Adam öldürme” suçlamasıyla ilgili olarak Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılması bekleniyor.

Dede'nin cansız bedeni Mağusa Devlet Hastanesi Morguna kaldırılırken kesin ölüm sebebi bugün yapılacak olan otopsiden sonra netlik kazanacak.