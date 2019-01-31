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Mağusa'da heyecan yaratan kaza

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Mağusa'da heyecan yaratan kaza
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Gazimağusa Eski Hastane yolu üzerinde bugün öğle saatlerindemeydana gelen trafik kazası heyecan yarattı.

Ö.Ö.A, yönetimindeki JN 766 plaka nolu araç ile Gazimağusa Mahkemesi istikametine doğru seyretmekte olduğu esnada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüj içerisindeki aydınlatma direğine vurmak suretiyle  bir kaza meydana geldi. Kaza sonucu vücudunun muhtelif yerlerinden hafif surette yaralanan araç sürücüsü Ö.Ö.A ile aracın arka koltuğunda bulunan ve kazada yara almayan 5 yaşındaki çocuğu müşahade için ambulansla Gazimağusa Hastanesine  kaldırıldılar. Kazada orta refüj içerisindeki aydınlatma direği tamamen kopmak suretiyle  yola savrulurken aracın ön yüzünde büyük maddi hasar oluştu. Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.(MHA)

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