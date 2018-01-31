Mağusa'da Afrikalı öğrenciler ayaklandı

Kennedy Taomwabwa Dede’nin öldürülmesi ile ilgili olarak Afrika kökenli öğrenciler ayaklandı...

Mağusa’da önceki gün cinayete kurban giden Kennedy Taomwabwa Dede’nin ölümü ile ilgili olarak yaklaşık 100 Afrika kökenli öğrenci DAÜ’de ayaklandı. Bugün öğlen saatlerinde DAÜ Rektörlük binasına giden ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Tanova’nın ofisini basan Afrika kökenli öğrencilerin Tanova’yı kısa süreliğine rehin aldığı iddia edildi. DAÜ’de ilk olarak Rektörlük binasını ardından ise kampüs içini bir birine katan Afrikalı öğrenciler, Dede’nin katil zanlılarının isimleri ve resimlerinin açık şekilde gazetelerde yer almasını istedi.

Arbede yaşandı...

Gerginliğin ve ayaklanmanın Rektörlük binasında başlamasıyla birlikte DAÜ içerisine çok sayıda polis geldi. Yoğun güvenlik önlemi alan polis ekipleri olası bir gözaltına alma durumu için cezaevi arabasını da hazırda bekletti. Kampüs içerisinde izinsiz şekilde toplanan Afrika kökenli öğrenciler ile polis arasıda zaman zaman arbede yaşandı. Tansiyonun yüksek olduğu olaylarda Afrika kökenli öğrenciler okul içerisinde yürüyüş yaptı. Yürüyüşlerini okul dışına da taşımak isteyen Afrika kökenli öğrenciler etten duvar ören polisin engeliyle karşılaştı.