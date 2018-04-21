Magandalık

Lefkoşa’da Şubat 2017 tarihinde üç kişiyi darp etmeleri üzerine teminata bağlanan Mehmet Alkış, Hüsamettin Çelik ve Ahmet Aslan önceki günde bu sefer başka iki kişiyi dövdükleri gerekçesi ile tutuklandı

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da Şubat 2017 tarihinde aralarında KKTC eski Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın torunu Orhan Kürşad’ın da olduğu 3 kişiyi darp etmeleri üzerine teminata bağlanan zanlılar Mehmet Alkış, Hüsamettin Çelik ve Ahmet Aslan önceki günde bu sefer başka 2 kişiyi dövdükleri gerekçesi ile tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kemal Erdelhun olayla ilgili buğuları aktardı. Erdelhun huzurda bulunan zanlılar Mehmet Alkış, Hüsamettin Çelik ve Ahmet Aslan’ın 15 Nisan tarihinde saat 04.00 sıralarında, Lefkoşa’da aralarında telefon vermedikleri ile çıkan tartışma sonucu Ferruh Gayye ve Ali Yücel’i ciddi şekilde darp ettikleri sırada, Ferruh Gayye’nin iki dişinin kırılmasına sebep olduklarını söyledi.

Polis mesele Erdelhun ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlılar Mehmet Alkış ve Hüsamettin Çelik’in olayın meydana geldiği bölgede Şubat 2017 tarihinde bu sefer kendilerine yan baktığı gerekçesi ile Emrah İbrahimoğulları, Derviş Savarona ve Orhan Kürşad’a saldırıp ve Kürşad’ın yüzündevotka şişesi kırdıkları gerekçesi ile tutuklanıp teminata bağlandıklarını mahkemeye aktardı.Polis memuru Kemal Erdelhun aktarmış olduğu olgular ışığında halen daha askıda davaları bulunan zanlılar Mehmet Alkış ve Hüsamettin Çelik’in mahkemenin uygun göreceği bir süre davalarını tutuklu beklemelerini zanlı Ahmet Aslan’ın ise uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlılar Mehmet Alkış ve Hüsamettin Çelik’in teminatta bağlı oldukları süre içerisinde tekrardan mahkeme huzuruna geldiklerini belirterek davalarını 1 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemelerine emir verdi. Kıdemli Yargıç Reynar zanlı Ahmet Aslan’ın ise davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücut etmesi ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 50’şer Bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.